Пропустивший 7 месяцев Батлэнд вернулся в общую группу «Сток Сити»

«Первый тренировочный день с партнерами по команде прошел просто замечательно. Лодыжка в полном порядке, с каждым днем я чувствую себя все более уверенно. Осталось недолго», — написал Батлэнд в «Твиттере».



Батлэнд сломал лодыжку в марте прошлого года в матче за сборную Англии. Предполагали, что вратарю потребуется на восстановление около трёх месяцев, однако этот процесс затянулся, и летом голкипер снова выбыл из строя.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">great first day back training with the boys, ankle felt really good and i'm getting more confident with it by the day! not long now ????</p>— Jack Butland (@JackButland_One) <a href="https://twitter.com/JackButland_One/status/846368748042928128">27 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>