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27 марта 2017, 22:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пропустивший 7 месяцев Батлэнд вернулся в общую группу «Сток Сити»

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд, который пропустил около семи месяцев из-за травмы лодыжки, провел первую тренировку в общей группе «гончаров».

«Первый тренировочный день с партнерами по команде прошел просто замечательно. Лодыжка в полном порядке, с каждым днем я чувствую себя все более уверенно. Осталось недолго», — написал Батлэнд в «Твиттере».

Батлэнд сломал лодыжку в марте прошлого года в матче за сборную Англии. Предполагали, что вратарю потребуется на восстановление около трёх месяцев, однако этот процесс затянулся, и летом голкипер снова выбыл из строя.

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