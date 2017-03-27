Пропустивший 7 месяцев Батлэнд вернулся в общую группу «Сток Сити»
Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд, который пропустил около семи месяцев
из-за травмы лодыжки, провел первую тренировку в общей группе «гончаров».
«Первый тренировочный день с партнерами по команде прошел просто замечательно. Лодыжка в полном порядке, с каждым днем я чувствую себя все более уверенно. Осталось недолго», — написал Батлэнд в «Твиттере».
Батлэнд сломал лодыжку в марте прошлого года в матче за сборную Англии. Предполагали, что вратарю потребуется на восстановление около трёх месяцев, однако этот процесс затянулся, и летом голкипер снова выбыл из строя.
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