Зозуля заменит Тимощука в исполкоме федерации футбола Украины

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Он заменит бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, недавно вошедшего в тренерский штаб «Зенита», сообщает MatchDay.



Кандидатуру 27-летнего форварда поддержал лично глава ФФУ Андрей Павелко. Именно он и предложил принять Зозулю в федерацию. Роман будет представлять интересы действующих футболистов. Ранее этим занимался Тимощук, который больше не будет работать в исполкоме федерации футбола Украины.