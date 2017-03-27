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27 марта 2017, 21:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зозуля заменит Тимощука в исполкоме федерации футбола Украины

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля, который в настоящее не имеет права играть на клубном уровне из-за скандала в Испании, получит должность в исполнительном комитете федерации футбола Украины.

Нападающий <span class=error>Бетиса</span> Роман Зозуля который в настоящее не имеет права играть на клубном уровне <nobr>из-за </nobr>скандала в Испании получит должность в исполнительном комитете федерации футбола Украины. Увеличить
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Он заменит бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, недавно вошедшего в тренерский штаб «Зенита», сообщает MatchDay.

Кандидатуру 27-летнего форварда поддержал лично глава ФФУ Андрей Павелко. Именно он и предложил принять Зозулю в федерацию. Роман будет представлять интересы действующих футболистов. Ранее этим занимался Тимощук, который больше не будет работать в исполкоме федерации футбола Украины.
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