Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29221490/
27 марта 2017, 21:14 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Реал» договорился с двумя защитниками о продлении контрактов

Защитники «Реала» Даниэль Карвахаль и Марсело по окончании сезона продлят соглашения с клубом.

Как сообщает AS, нынешние соглашения футболистов рассчитаны до 2020 года. Новые контракт будут продлены на еще два сезона, то есть до 2022 года.

Ранее сообщалось, что на этот же срок продлит контракт и французский форвард Карим Бензема.

25-летний воспитанник «Реала» Карвахаль играет за главную команду с 2013 года, а 28-летний бразилец Марсело — с 2007.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Головкин, если у тебя есть шары, подписывай контракт и дерись со мной. Я жду до пятницы - Сондерс

Со временем в Алматы появится хоккейная команда, которая станет соперником "Барыса" - Байбек

Как бы Еркебулан Сейдахмет не повторил судьбу хорватского Месси