«Реал» договорился с двумя защитниками о продлении контрактов

Как сообщает AS, нынешние соглашения футболистов рассчитаны до 2020 года. Новые контракт будут продлены на еще два сезона, то есть до 2022 года.

Ранее сообщалось, что на этот же срок продлит контракт и французский форвард Карим Бензема.

25-летний воспитанник «Реала» Карвахаль играет за главную команду с 2013 года, а 28-летний бразилец Марсело — с 2007.