Сделка по продаже ФК «Милан» может быть закрыта 14 апреля

Итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Сильвио Берлускони намеревалась продать китайским инвесторам 99,9% акций клуба. Сделка должна была состояться 3 марта, а ее сумма составить €320 млн, однако ране стало известно, что на тот момент китайские инвесторы не располагали озвученной суммой, они были готовы купить клуб за €100 млн, но Берлускони отверг это предложение. Общая сумма сделки по продаже «Милана» оценивалась в €740 млн.

Сообщается, что на помощь китайским бизнесменам пришел американский фонд прямых инвестиций «Эллиот», который выделит €300 млн на закрытие сделки.

Компания «Фининвест» приобрела «Милан» в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. «Милан» находится на втором месте в списке самых богатых клубов Италии.

«Милан» занимает седьмое место в чемпионате страны после 29 туров.