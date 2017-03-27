Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29220770/
27 марта 2017, 20:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» оштрафован на 35 тысяч фунтов стерлингов

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала «Манчестер Сити» на 35 тысяч фунтов стерлингов по итогам матча 29-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1), информирует официальный сайт организации.

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала Манчестер Сити на 35 тысяч фунтов стерлингов по итогам матча 29-го тура чемпионата Англии с Ливерпулем (1:1). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Клуб наказан за неподобающее поведение игроков в эпизоде с назначением пенальти в ворота «МанСити». 11-метровый удар реализовал полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер.

19.03.2017 19:30 Зрители 54449 основной раунд: 29-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Юрген Клопп
Голы
69′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
7 Джеймс Милнер 51′
Составы
Вилли Кабальеро 13
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
50′ Гаэль Клиши 22
Джон Стоунс 24
Николас Отаменди 30
Рахим Стерлинг 7
Кевин Де Брейне 17
50′ Давид Сильва 21
Серхио Агуэро 10
83′ Лерой Сане 19
Фернанду Режес 6
22′ 65′ Яя Туре 42
Бакари Санья 3
22 Симон Миньоле
2 Натаниел Клайн
7 Джеймс Милнер
17 Рагнар Клаван
32 Жоэль Матип 43′
5 Джорджиньо Вайналдум
20 Адам Лаллана
23 Эмре Джан
19 Садио Мане 89′
11 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 89′ 16′
21 Пеззини Лейва Лукас
10 Филиппе Коутинью 73′
27 Дивок Ориги
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
9 Угловые 8
14 Фолы 7
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Скончался легендарный игрок "Зенита"

Слуцкому угрожают. Кому помешал бывший тренер сборной

Новый громкий скандал вокруг Дмитрия Тарасова