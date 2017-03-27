«Манчестер Сити» оштрафован на 35 тысяч фунтов стерлингов
Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала «Манчестер Сити» на 35 тысяч фунтов стерлингов по итогам матча 29-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1), информирует официальный сайт организации.
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Клуб наказан за неподобающее поведение игроков в эпизоде с назначением пенальти в ворота «МанСити». 11-метровый удар реализовал полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер.
|19.03.2017 19:30
|Зрители 54449
|основной раунд: 29-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|1:1
|Ливерпуль
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Юрген Клопп
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|7
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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