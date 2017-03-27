Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29220167/
27 марта 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

ФФК оштрафовала клубы КПЛ на 600 тысяч тенге

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Казахстана по итогам третьего тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт ФФК.

Общая сумма штрафов составила 600 тысяч тенге. За получение пяти и больше предупреждений наказан «Ордабасы», который заплатит 150 тысяч тенге по итогам матча с «Актобе» (1:0) .

На такую же сумму оштрафован «Тараз» за то, что не смог обеспечить интернет-соединение для трансляции ПФЛК-ТВ в домашней игре с «Кайратом» (0:0).

Самый крупный штраф в размере 300 тысяч тенге заплатит «Актобе», наказанный за скандирование зрителями после окончания матча с «Ордабасы» (0:1) оскорбительных выражений в адрес официальных лиц матча.

Кроме того, КДК отказал «Таразу» в пересмотре срока дисквалификации Давронжона Эргашева. Таджикский защитник, получивший красную карточку за удар соперника ногой в спину в первом туре с «Шахтером» (0:0), пропустит три матча.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Со временем в Алматы появится хоккейная команда, которая станет соперником "Барыса" - Байбек

Как бы Еркебулан Сейдахмет не повторил судьбу хорватского Месси

"Головкин, я готов к самому крутому бою в истории в Казахстане!". Как Сондерс снова обратился к GGG