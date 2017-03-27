ФФК оштрафовала клубы КПЛ на 600 тысяч тенге
Состоялось очередное заседание
Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Казахстана по итогам третьего тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт ФФК.
Общая сумма штрафов составила 600 тысяч тенге. За получение пяти и больше предупреждений наказан «Ордабасы», который заплатит 150 тысяч тенге по итогам матча с «Актобе» (1:0) .
На такую же сумму оштрафован «Тараз» за то, что не смог обеспечить
Самый крупный штраф в размере 300 тысяч тенге заплатит «Актобе», наказанный за скандирование зрителями после окончания матча с «Ордабасы» (0:1) оскорбительных выражений в адрес официальных лиц матча.
Кроме того, КДК отказал «Таразу» в пересмотре срока дисквалификации Давронжона Эргашева. Таджикский защитник, получивший красную карточку за удар соперника ногой в спину в первом туре с «Шахтером» (0:0), пропустит три матча.
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