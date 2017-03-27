ФФК оштрафовала клубы КПЛ на 600 тысяч тенге

Общая сумма штрафов составила 600 тысяч тенге. За получение пяти и больше предупреждений наказан «Ордабасы», который заплатит 150 тысяч тенге по итогам матча с «Актобе» (1:0) .

На такую же сумму оштрафован «Тараз» за то, что не смог обеспечить интернет-соединение для трансляции ПФЛК-ТВ в домашней игре с «Кайратом» (0:0).

Самый крупный штраф в размере 300 тысяч тенге заплатит «Актобе», наказанный за скандирование зрителями после окончания матча с «Ордабасы» (0:1) оскорбительных выражений в адрес официальных лиц матча.

Кроме того, КДК отказал «Таразу» в пересмотре срока дисквалификации Давронжона Эргашева. Таджикский защитник, получивший красную карточку за удар соперника ногой в спину в первом туре с «Шахтером» (0:0), пропустит три матча.