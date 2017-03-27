«Арсенал» вступил в борьбу за Шмейхеля

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По информации издания Mirror, «канониры» проявляют интерес к голкиперу «Лестера» Касперу Шмейхелю, на которого также претендует мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 28-летний игрок сборной Дании провел во всех турнирах за «лис» 29 матчей, пропустил 38 мячей и в 10-ти играх оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 8 млн евро, а его контракт с действующим чемпионом Англии рассчитан до 2021 года.