Донецкий «Олимпик» будет проводить домашние матчи УПЛ на столичном стадионе «Динамо»

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«Мы будем играть на стадионе “Динамо” им. В. Лобановского. Этот вопрос уже решен, заключено соглашение. Игорь Михайлович (Суркис) пошел на встречу и предложил, чтобы мы играли на этом стадионе на постоянной основе», — рассказал он.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого этапа УПЛ сезона 2016/17 «Олимпик» занял 4-е место (34 очка) и вместе с другими командами Топ-6 продолжит борьбу за медали чемпионата и путевки в еврокубки.