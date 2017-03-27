CAS сократил срок дисквалификации футболиста Арияна Адеми за допинг с 4 до 2 лет

Адеми сдал положительный тест на анаболический стероид станозолол после матча Лиги чемпионов с участием загребского «Динамо», за которое выступал игрок, и лондонского «Арсенала» 16 сентября 2015 года.

В ноябре 2015 года УЕФА дисквалифицировал футболиста на четыре года. Адеми подал апелляцию в CAS на данное решение с требованием снять дисквалификацию, так как запрещенное вещество попало в его организм с добавкой, которую он принимал после травмы.

CAS признал, у Адеми не было умысла принимать запрещенное вещество, и сократил срок дисквалификации 25-летнего футболиста с четырех до двух лет. Срок дисквалификации Адеми будет отсчитываться с 7 октября 2015 года.