CAS сократил срок дисквалификации футболиста Арияна Адеми за допинг с 4 до 2 лет
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации македонского футболиста Арияна Адеми за нарушение антидопинговых правил с четырех до двух лет, сообщается в релизе организации.
Адеми сдал положительный тест на анаболический стероид станозолол после матча Лиги чемпионов с участием загребского «Динамо», за которое выступал игрок, и лондонского «Арсенала» 16 сентября 2015 года.
В ноябре 2015 года УЕФА дисквалифицировал футболиста на четыре года. Адеми подал апелляцию в CAS на данное решение с требованием снять дисквалификацию, так как запрещенное вещество попало в его организм с добавкой, которую он принимал после травмы.
CAS признал, у Адеми не было умысла принимать запрещенное вещество, и сократил срок дисквалификации 25-летнего футболиста с четырех до двух лет. Срок дисквалификации Адеми будет отсчитываться с 7 октября 2015 года.
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