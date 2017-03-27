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27 марта 2017, 16:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» проявляет интерес к голкиперу сборной Португалии

Вратарь сборной Португалии и лиссабонского «Спортинга» Руй Патрисиу попал в сферу интересов «Арсенала».

RMC сообщает, что лондонцы могут выложить за 29-летнего голкипера € 15 млн.

Руководство «Арсенала» уже сделало первое предложение и ждёт ответ от представителей «Спортинга». Заполучить Патрисиу будет непросто, так как его контракт истекает лишь летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Руй Патрисиу принял участие в 31 матче чемпионата Португалии и пропустил 33 гола. Патрисиу является воспитанником «Спортинга», в первой команде которого дебютировал в 2006 году.

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