«Арсенал» проявляет интерес к голкиперу сборной Португалии

RMC сообщает, что лондонцы могут выложить за 29-летнего голкипера € 15 млн.



Руководство «Арсенала» уже сделало первое предложение и ждёт ответ от представителей «Спортинга». Заполучить Патрисиу будет непросто, так как его контракт истекает лишь летом 2022 года.



В нынешнем сезоне Руй Патрисиу принял участие в 31 матче чемпионата Португалии и пропустил 33 гола. Патрисиу является воспитанником «Спортинга», в первой команде которого дебютировал в 2006 году.