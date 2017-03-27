«Каспий» и «Кайсар» сыграли в нулевую ничью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 90 минут встречи победитель так и не выявился. 0:0. Это была последняя контрольная игра на завершающих сборах.



Уже 30 марта «Каспию» предстоит сыграть первый официальный матч в этом сезоне в рамках Кубка Казахстана. В Шымкенте на стадионе «Намыс» «Каспий» примет первого соперника — «Рузаевку» из СКО. Матч начнется в 15.00 по времени Астаны.