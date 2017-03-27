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27 марта 2017, 16:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Каспий» и «Кайсар» сыграли в нулевую ничью

Сегодня «Каспий» на выездных УТС сыграл контрольный матч с командой Премьер-Лиги «Кайсар».

Сегодня Каспий на выездных <span class=error>УТС</span> сыграл контрольный матч с командой <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Кайсар</span>. Увеличить
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За 90 минут встречи победитель так и не выявился. 0:0. Это была последняя контрольная игра на завершающих сборах.

 Уже 30 марта «Каспию» предстоит сыграть первый официальный матч в этом сезоне в рамках Кубка Казахстана. В Шымкенте на стадионе «Намыс» «Каспий» примет первого соперника — «Рузаевку» из СКО. Матч начнется в 15.00 по времени Астаны.

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