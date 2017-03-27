«Каспий» и «Кайсар» сыграли в нулевую ничью
Сегодня «Каспий» на выездных УТС сыграл контрольный матч с командой
Премьер-Лиги «Кайсар».
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За 90 минут встречи победитель так и не выявился. 0:0. Это была последняя контрольная игра на завершающих сборах.
Уже 30 марта «Каспию» предстоит сыграть первый официальный матч в этом сезоне в рамках Кубка Казахстана. В Шымкенте на стадионе «Намыс» «Каспий» примет первого соперника — «Рузаевку» из СКО. Матч начнется в 15.00 по времени Астаны.
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