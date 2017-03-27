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27 марта 2017, 16:39 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Беларусь 5» исключил из эфирной сетки трансляцию матча чемпионата Беларуси «Динамо» Брест — БАТЭ

Скорректировано время начала матча чемпионата Беларуси-2017 между брестским «Динамо» и БАТЭ. Стартовый свисток в этой игре 3-го тура, которая состоится в субботу, 15 апреля, прозвучит в 19.00, а не часом позднее, как сообщалось прежде.

Изменение связано с тем, что телеканал «Беларусь 5» исключил из своей эфирной сетки трансляцию поединка на ОСК «Брестский», сообщает пресс-служба БАТЭ.

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