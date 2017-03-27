СМИ: «Шальке» хочет летом выкупить и перепродать Коноплянку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

27-летний футболист перебрался в стан гельзенкирхенцев из «Севильи» в конце августа минувшего года на правах аренды, рассчитанной на один сезон. При этом в соглашении между клубами прописана опция, согласно которой «Шальке» обязан выкупить Коноплянку у испанцев летом 2017 года.

Хавбек неплохо начал свою карьеру в Германии, но в последнее время все чаще оказывается вне стартового состава и довольно редко появляется на поле даже со скамейки запасных.

Однако у «Шальке» не остается другого выбора, кроме как выкупить летом украинца. А если до конца нынешнего сезона тот так и не сможет доказать свое право на место в составе, летом они постараются продать Коноплянку.

За Коноплянку Шальке должен заплатить Севилье, по слухам, около 12 миллионов евро. При этом в немецком клубе не уверены, что им удастся продать игрока хотя бы за такую же сумму, но будут стремиться в случае его продажи максимально компенсировать затраченные средства.

Ранее сам Коноплянка признался, что не понимает, по какой причине не имеет игровой практики в Шальке.

В текущем розыгрыше Бундеслиги украинский хавбек сыграл 15 поединков, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. При этом в 11 матчах Коноплянка появлялся на поле, выходя на замену, и лишь 4 начинал со стартового состава.

В последний раз Коноплянка выходил на поле в чемпионате Германии 12 марта в матче против Аугсбурга (3:0), отыграв всего 6 заключительных минут поединка.