СМИ: «Шальке» хочет летом выкупить и перепродать Коноплянку
Клуб немецкой футбольной Бундеслиги «Шальке-04» из Гельзенкирхена по окончании сезона выкупит у испанской «Севильи» контракт украинского полузащитника Евгения Коноплянки, однако может сразу же рассмотреть варианты с его продажей, сообщает SportArena со ссылкой на Reviersport.de.
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27-летний футболист перебрался в стан гельзенкирхенцев из «Севильи» в конце августа минувшего года на правах аренды, рассчитанной на один сезон. При этом в соглашении между клубами прописана опция, согласно которой «Шальке» обязан выкупить Коноплянку у испанцев летом 2017 года.
Хавбек неплохо начал свою карьеру в Германии, но в последнее время все чаще оказывается вне стартового состава и довольно редко появляется на поле даже со скамейки запасных.
Однако у «Шальке» не остается другого выбора, кроме как выкупить летом украинца. А если до конца нынешнего сезона тот так и не сможет доказать свое право на место в составе, летом они постараются продать Коноплянку.
За Коноплянку Шальке должен заплатить Севилье, по слухам, около 12 миллионов евро. При этом в немецком клубе не уверены, что им удастся продать игрока хотя бы за такую же сумму, но будут стремиться в случае его продажи максимально компенсировать затраченные средства.
Ранее сам Коноплянка признался, что не понимает, по какой причине не имеет игровой практики в Шальке.
В текущем розыгрыше Бундеслиги украинский хавбек сыграл 15 поединков, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. При этом в 11 матчах Коноплянка появлялся на поле, выходя на замену, и лишь 4 начинал со стартового состава.
В последний раз Коноплянка выходил на поле в чемпионате Германии 12 марта в матче против Аугсбурга (3:0), отыграв всего 6 заключительных минут поединка.
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