Сарри из «Наполи» признан коллегами лучшим тренером серии А по итогам прошлого сезона
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Маурицио Сарри из «Наполи» стал обладателем награды лучшему тренеру высшего дивизиона чемпионата Италии по итогам сезона-2015/16 «Золотая скамья», сообщает Football Italia.
В борьбе за данную награду, победителя которой определяют тренеры, Сарри обошел Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Эусебио Ди Франческо («Сассуоло»).
«Обычно награды не приносят мне удовлетворения, но эта взволновала меня, потому что за ее обладателя голосовали тренеры», — сказал Сарри.
«Наполи» под руководством Сарри в прошлом сезоне занял второе место в серии А.
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