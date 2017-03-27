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27 марта 2017, 15:33 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Сарри из «Наполи» признан коллегами лучшим тренером серии А по итогам прошлого сезона

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Маурицио Сарри из «Наполи» стал обладателем награды лучшему тренеру высшего дивизиона чемпионата Италии по итогам сезона-2015/16 «Золотая скамья», сообщает Football Italia.

В борьбе за данную награду, победителя которой определяют тренеры, Сарри обошел Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Эусебио Ди Франческо («Сассуоло»).

«Обычно награды не приносят мне удовлетворения, но эта взволновала меня, потому что за ее обладателя голосовали тренеры», — сказал Сарри.

«Наполи» под руководством Сарри в прошлом сезоне занял второе место в серии А.

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