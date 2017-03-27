«Кайрат» подписал этнического казаха из клуба российской премьер-лиги
Нападающий Самат Сарсенов стал игроком «Кайрата». О переходе игрока алматинский клуб объявил сегодня, 27 марта, на своем официальном сайте.
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20-летний Сарсенов родился в Новотроицке, что в Оренбургской области. Свою карьеру он начал в 2013 году в составе «Носты», а последние три сезона выступал за дублирующий состав «Оренбурга».
В этом сезоне Сарсенов был капитаном дубля «Оренбурга». В пяти матчах турнира молодежных составов клубов российской
Сейчас Сарсенов будет включен в заявку клуба «Кайрат А», который будет играть в первой лиге. Новый сезон второго по силе дивизиона страны стартует 15 апреля. Его контракт с «Кайратом» рассчитан на три года.
Стоит отметить, что Сарсенов является этническим казахом. У футболиста есть только гражданство России. В КПЛ даже при наличии казахстанского паспорта он будет легионером
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