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27 марта 2017, 14:54 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» подписал этнического казаха из клуба российской премьер-лиги

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий Самат Сарсенов стал игроком «Кайрата». О переходе игрока алматинский клуб объявил сегодня, 27 марта, на своем официальном сайте.

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20-летний Сарсенов родился в Новотроицке, что в Оренбургской области. Свою карьеру он начал в 2013 году в составе «Носты», а последние три сезона выступал за дублирующий состав «Оренбурга».

В этом сезоне Сарсенов был капитаном дубля «Оренбурга». В пяти матчах турнира молодежных составов клубов российской премьер-лиги он забил три гола.

Сейчас Сарсенов будет включен в заявку клуба «Кайрат А», который будет играть в первой лиге. Новый сезон второго по силе дивизиона страны стартует 15 апреля. Его контракт с «Кайратом» рассчитан на три года.

Стоит отметить, что Сарсенов является этническим казахом. У футболиста есть только гражданство России. В КПЛ даже при наличии казахстанского паспорта он будет легионером из-за правила «воспитанник казахстанского футбола». Чтобы не считаться иностранцем, в его случае необходимо сыграть как минимум один официальный матч за молодежную или национальную сборные Казахстана.

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27 марта

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