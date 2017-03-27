Максимович: Сейчас у меня трудные времена в «Астане». Я жду лета и перехода в «Валенсию»

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Предварительный контракт с «летучими мышами» серб подписал зимой. Соглашение рассчитано до июня 2021 года и предусматривает опцию продления на еще один сезон. По контракту Максимович суммарно заработает около 7 миллионов евро.

Зимой «Валенсия» пыталась выкупить трансфер Максимовича у «Астаны», однако казахстанский клуб отказался отпускать игрока за 300 тысяч евро. В наступившем сезоне серб ни разу не попал в заявку команды.

С журналистом SuperDeporte.es Максимович беседовал в Марбелье, где вместе с молодежной сборной Сербии находился на сборе и сыграл в контрольном матче против сверстников из Швеции (2:0).

«У меня было несколько предложений, в том числе три из Испании. Я выбрал «Валенсию», потому что мне нравится проект, который хотят сделать здесь, — говорит Максимович. — Я сделал свой выбор и думаю, что он был правильный.

Я очень жду перехода в «Валенсию». Осталось немного времени. Я с нетерпением жду, когда присоединюсь к «Валенсии». Сейчас у меня в клубе трудные времена, я, к сожалению, не играю. Мои лучшие качества на поле? Вы сами сможете оценить, когда я буду играть за «Валенсию». Я смотрю все матчи своего будущего клуба, но лично не знаком ни с кем из будущих коллег.

22-летний Максимович выступает за «Астану» с февраля 2015 года. За два прошлых сезона вместе со столичным клубом он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2015 году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в 2016 году дебютировал в составе национальной команды.