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27 марта 2017, 15:01 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Второй этап футбольной Премьер-лиги начнется матчем «Днепр» — «Зірка»

В субботу, 1 апреля, стартует второй этап чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

Стали известны дата и начало матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу. Увеличить
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Первым матчем 23-го тура соревнований станет игра «Днепр» — «Зірка», которая начнется в Днепре в 14.00.

Также 1—2 апреля состоятся матчи:

1.04 Ворскла — Волынь 17:00.

1.04 Черноморец — Олимпик 17:00.

2.04 Александрия — Динамо 14:00.

2.04 Карпаты — Сталь 14:00.

2.04 Заря — Шахтер 19:30.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины сезона 2016/17 проводится по новой формуле в два этапа. На первом — 12 команды сыграли турнир в два круга, по 22 матча каждая. На втором этапе команды поделеены на две 6-ки: сильнейшая разыгрывает медали и путевки в еврокубки, второй сикстет — определяет неудачников, которые покинут УПЛ по итогам сезона.

Лидером УПЛ после первого этапа является донецкий «Шахтер» (60), который опережает киевское «Динамо» на 14 баллов.

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УПЛ: «Карпаты» обыграли «Волынь», «Александрия» и «Днепр» сыграли вничью

Во Львове и Александрии завершились матчи 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, где «Карпаты» обыграли луцкую «Волынь» со счетом 2:1, а «Александрия» сыграла вничью с «Днепром» (0:0), сообщает официальный сайт соревнований.
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