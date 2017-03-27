Второй этап футбольной Премьер-лиги начнется матчем «Днепр» — «Зірка»
В субботу, 1 апреля, стартует второй этап чемпионата Украины по футболу среди команд
Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Первым матчем 23-го тура соревнований станет игра «Днепр» — «Зірка», которая начнется в Днепре в 14.00.
Также
1.04 Ворскла — Волынь 17:00.
1.04 Черноморец — Олимпик 17:00.
2.04 Александрия — Динамо 14:00.
2.04 Карпаты — Сталь 14:00.
2.04 Заря — Шахтер 19:30.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины сезона 2016/17 проводится по новой формуле в два этапа. На первом — 12 команды сыграли турнир в два круга, по 22 матча каждая. На втором этапе команды поделеены на две 6-ки: сильнейшая разыгрывает медали и путевки в еврокубки, второй сикстет — определяет неудачников, которые покинут УПЛ по итогам сезона.
Лидером УПЛ после первого этапа является донецкий «Шахтер» (60), который опережает киевское «Динамо» на 14 баллов.
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