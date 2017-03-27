«Актобе» оштрафован на 300 000 тенге
На состоявшемся 27 марта заседании
Контрольно-дисциплинарного комитета приняты следующие решения.
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Повестка дня:
1. Рассмотрение рапортов инспекторов/делегатов по организации и проведения матчей.
2. Рассмотрение письма Президента ОЮЛ «Ассоциация «Профессиональная футбольная лига Казахстана» А. Айтхожина.
3. Рассмотрение письма директора КГКП «Футбольный клуб «Тараз» М. Дуйсембаева.
Принято решение:
III тур.
«Актобе» — «Ордабасы».
— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Ордабасы» санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждения).
— В соответствии со ст.136 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Актобе» санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за скандирование зрителями после окончания матча оскорбительных выражений в адрес официальных лиц матча.
По второму вопросу:
— В соответствии со ст.111 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Тараз» санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за несоблюдение требований, предъявляемых к записи матча (не обеспечение интернет соединения по технологии FTTB для производства трансляций в рамках проекта «ПФЛК ТВ»).
По третьему вопросу:
— Отказать в пересмотре срока дисквалификации игрока футбольного клуба «Тараз» Д. Эргашева, дисквалифицированного решением КДК от 13 марта 2017 года на три матча — за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника без возможности сыграть в мяч.
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