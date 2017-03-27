«Валенсия» объявила о назначении Алемани на пост генерального директора

Информация появилась на официальном сайте клуба. На какой срок рассчитан контракт с Алемани, не сообщается. Общественности новый генеральный директор будет представлен во второй половине дня.



Матео Алемани известен в Испании по работе с «Мальоркой», которую продал в 2010 году. Функционер от простого управляющего дорос до генерального директора «Мальорки» и в конце концов стал максимальным акционером клуба.



В чемпионате Испании «Валенсия» занимает 14-е место.