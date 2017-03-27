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27 марта 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» объявила о назначении Алемани на пост генерального директора

Руководство «Валенсии» объявило о назначении Матео Алемани на должность генерального директора.

Информация появилась на официальном сайте клуба. На какой срок рассчитан контракт с Алемани, не сообщается. Общественности новый генеральный директор будет представлен во второй половине дня.

Матео Алемани известен в Испании по работе с «Мальоркой», которую продал в 2010 году. Функционер от простого управляющего дорос до генерального директора «Мальорки» и в конце концов стал максимальным акционером клуба.

В чемпионате Испании «Валенсия» занимает 14-е место.

Валенсия
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