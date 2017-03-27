Марадона подал в отставку с должности посла ФИФА

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«Я уже подал заявление на увольнение», — сказал он.

Такое решение он принял в знак протеста против назначения известного аргентинского телеведущего Марсело Тинелли в качестве менеджера сборных команд Аргентины по футболу.

Президент ФИФА Инфантино еще не рассматривал заявление аргентинца.

Марадона стал послом ФИФА 9 февраля 2017 года.

Карьера Марадоны

56-летний Марадона — один из лучших футболистов мира ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с «Барселоной». За два сезона в каталонском клубе аргентинец выиграл кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский «Наполи», где прошли лучшие годы его карьеры (1984−91). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА.

Чемпионат мира 1986 года в Мексике завершился победой сборной Аргентины, а Марадона стал лучшим игроком. Гол, забитый им в ворота сборной Англии, когда он обыграл шестерых соперников, по признанию тренера англичан Бобби Робсона, был «из области фантастики». В той же встрече Марадона забил гол рукой — один из самый известных и скандальных моментов в истории чемпионатов мира. Этот эпизод известен как «рука бога».

Как в Аргентине, так и в Неаполе Марадона стал настоящим идолом болельщиков. В 1988 году была основана «Церковь Марадонианы», в число приверженцев которой вошло около 60 тысяч человек. Для «прихожан» первым годом является 1960-й, год рождения Диего. 22 июня, когда Диего забил два гола англичанам на чемпионате мира, является Пасхой. В 1990 году в составе сборной Аргентины Марадона стал серебряным призером чемпионата мира.

Попробовав себя в роли играющего тренера, в 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры. Всего сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.