«Kazsport» покажет три матча четвертого тура Премьер-Лиги
Три матча четвертого тура казахстанской
Премьер-Лиги будут в прямом эфире показаны по телеканалу «Kazsport», сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
31 марта в 16:50 начнется трансляция встречи «Иртыш» — «Актобе», а в 19:20 — игры «Кайрат» — «Кайсар». 1 апреля в 16:00 болельщики смогут увидеть матч «Астана» — «Шахтер».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter