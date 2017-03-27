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27 марта 2017, 12:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Kazsport» покажет три матча четвертого тура Премьер-Лиги

Три матча четвертого тура казахстанской Премьер-Лиги будут в прямом эфире показаны по телеканалу «Kazsport», сообщает Sports.kz.

Три матча четвертого тура казахстанской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> будут в прямом эфире показаны по телеканалу Kazsport сообщает Sports.kz. Увеличить
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31 марта в 16:50 начнется трансляция встречи «Иртыш» — «Актобе», а в 19:20 — игры «Кайрат» — «Кайсар». 1 апреля в 16:00 болельщики смогут увидеть матч «Астана» — «Шахтер».

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