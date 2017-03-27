Глава ФФУ назвал договорные матчи «раковой опухолью» украинского футбола
Президент украинской федерации футбола Андрей Павелко высказался относительно ситуации с договорными матчами в украинском футболе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Договорные матчи — это раковая опухоль украинского футбола. И на эту проблему первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина.
Необходимо оценить работу комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей. Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний.
Надеюсь, время все рассудит и даст всем оценку. Нашей стране необходимы громкие расследования. Баранка как раз и будет защищать чистоту игры, — отметил Павелко в интервью телеканалу «Футбол 1».
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