Глава ФФУ назвал договорные матчи «раковой опухолью» украинского футбола

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«Договорные матчи — это раковая опухоль украинского футбола. И на эту проблему первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина.

Необходимо оценить работу комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей. Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний.

Надеюсь, время все рассудит и даст всем оценку. Нашей стране необходимы громкие расследования. Баранка как раз и будет защищать чистоту игры, — отметил Павелко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, что при покупке кресел для НСК «Олимпийский» в Киеве бюджет Украины потерял около $8 млн.