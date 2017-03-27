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27 марта 2017, 9:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» контактировал с Неймаром и предложил ему € 25 млн в год

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Неймара, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> заинтересован в услугах нападающего Барселоны <span class=error>Неймара</span> сообщает испанское <nobr>интернет-издание</nobr> Sport. Увеличить
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Согласно информации источника, представители английского гранда уже контактировали с футболистом сборной Бразилии. Ему обещали, что летом проведут переговоры с каталонским клубом, выразив готовность заплатить за игрока € 200 млн. Самому Неймару предлагают зарплату в € 25 млн в год без вычета налогов. Это почти в два раза больше того, что получает бразилец в данный момент.

Действующий контракт Неймара с «Барселоной» в силе до лета 2021 года.

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