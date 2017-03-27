«Манчестер Юнайтед» контактировал с Неймаром и предложил ему € 25 млн в год

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации источника, представители английского гранда уже контактировали с футболистом сборной Бразилии. Ему обещали, что летом проведут переговоры с каталонским клубом, выразив готовность заплатить за игрока € 200 млн. Самому Неймару предлагают зарплату в € 25 млн в год без вычета налогов. Это почти в два раза больше того, что получает бразилец в данный момент.



Действующий контракт Неймара с «Барселоной» в силе до лета 2021 года.