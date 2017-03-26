Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29209369/
26 марта 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Аньелли дал показания перед Федерацией футбола Италии

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли дал показания перед Федерацией футбола Италии по поводу обвинений в сотрудничестве с членами организованной преступности в целях нелегальной продажи билетов, информирует Football Italia.

Как заявил руководитель на встрече, которая прошла еще в феврале, он никогда не встречался с лидерами фан-движений, связанных с мафией.

Ранее «Ювентус» уже выступил с заявлением, в котором опровергает какие-либо преступные связи президента клуба.

Напомним, издание Il Fatto Quotidiano опубликовало статью, в которой утверждается, что президент Аньелли санкционировал практически бесконтрольное распределение билетов и абонементов на секторы «ультрас», не требуя при этом подтверждения личностей болельщиков. Взамен группировки «ультрас» якобы гарантировали клубу порядок на стадионе. Статья содержит ссылки на документы расследования, проводимого прокуратурой Турина и Федерацией футбола Италии.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Романьоли отрицает, что игроки «Милана» разгромили раздевалку арены «Ювентуса»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли опроверг информацию о том, что игроки россонери устроили погром в гостевой раздевалке стадиона после проигранного на последних минутах матча 28-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса» (1:2).
Еще 7 новостей  Все новости
25 марта

В России некому играть в футбол

Самая громкая отставка в КХЛ

Бышовец стал заместителем Черчесова