Аньелли дал показания перед Федерацией футбола Италии
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли дал показания перед Федерацией футбола Италии по поводу обвинений в сотрудничестве с членами организованной преступности в целях нелегальной продажи билетов, информирует Football Italia.
Как заявил руководитель на встрече, которая прошла еще в феврале, он никогда не встречался с лидерами
Ранее «Ювентус» уже выступил с заявлением, в котором опровергает
Напомним, издание Il Fatto Quotidiano опубликовало статью, в которой утверждается, что президент Аньелли санкционировал практически бесконтрольное распределение билетов и абонементов на секторы «ультрас», не требуя при этом подтверждения личностей болельщиков. Взамен группировки «ультрас» якобы гарантировали клубу порядок на стадионе. Статья содержит ссылки на документы расследования, проводимого прокуратурой Турина и Федерацией футбола Италии.
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