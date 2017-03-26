Аньелли дал показания перед Федерацией футбола Италии

Как заявил руководитель на встрече, которая прошла еще в феврале, он никогда не встречался с лидерами фан-движений, связанных с мафией.

Ранее «Ювентус» уже выступил с заявлением, в котором опровергает какие-либо преступные связи президента клуба.

Напомним, издание Il Fatto Quotidiano опубликовало статью, в которой утверждается, что президент Аньелли санкционировал практически бесконтрольное распределение билетов и абонементов на секторы «ультрас», не требуя при этом подтверждения личностей болельщиков. Взамен группировки «ультрас» якобы гарантировали клубу порядок на стадионе. Статья содержит ссылки на документы расследования, проводимого прокуратурой Турина и Федерацией футбола Италии.