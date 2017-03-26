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26 марта 2017, 21:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Форварда «Арсенала» Санчеса лишили прав за превышение скорости

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес у себя на родине был остановлен сотрудниками полиции за превышение скорости, сообщает The Sun.

По информации издания, футболист передвигался на автомобиле со скоростью 154 км/ч вместо положенных 120 км/ч по трассе в пределах Сантьяго, после чего был остановлен сотрудниками полиции. На месте Санчеса оштрафовали и лишили водительских прав. Теперь 12 апреля форварду будет нужно явиться в суд на слушание по поводу его правонарушения.

Инцидент произошёл в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 Чили — Венесуэла, который состоится 29 марта. Накануне этой встречи футболистам сборной Чили был предоставлен выходной.

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