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26 марта 2017, 20:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Романьоли отрицает, что игроки «Милана» разгромили раздевалку арены «Ювентуса»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли опроверг информацию о том, что игроки россонери устроили погром в гостевой раздевалке стадиона после проигранного на последних минутах матча 28-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса» (1:2).

Итальянские СМИ сообщали, что некоторые футболисты начали крушить помещение, повредив среди прочего элементы декора, связанные с двумя чемпионствами «Ювентуса. Кроме того, на стенах тоннеля неизвестный написал слово «воры».

«Ничего из того, что было написано после матча «Ювентус» — «Милан», на самом деле не было. Мы просто приняли душ и покинули раздевалку», — цитирует Романьоли Football Italia.

«Милан» в концовке того матча остался вдесятером — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте вторую жёлтую карточку получил Хосе Эрнесто Соса. А затем в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой со стороны Маттиа Де Шильо. 11-метровый на седьмой компенсированной минуте реализовал Пауло Дибала и принёс туринцам победу.

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