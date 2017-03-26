Романьоли отрицает, что игроки «Милана» разгромили раздевалку арены «Ювентуса»

Итальянские СМИ сообщали, что некоторые футболисты начали крушить помещение, повредив среди прочего элементы декора, связанные с двумя чемпионствами «Ювентуса. Кроме того, на стенах тоннеля неизвестный написал слово «воры».



«Ничего из того, что было написано после матча «Ювентус» — «Милан», на самом деле не было. Мы просто приняли душ и покинули раздевалку», — цитирует Романьоли Football Italia.



«Милан» в концовке того матча остался вдесятером — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте вторую жёлтую карточку получил Хосе Эрнесто Соса. А затем в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой со стороны Маттиа Де Шильо. 11-метровый на седьмой компенсированной минуте реализовал Пауло Дибала и принёс туринцам победу.