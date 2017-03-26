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26 марта 2017, 12:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» начала переговоры с Коутиньо

«Барселона» начала переговоры с представителями полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, пишет испанский интернет-портал Sport.

Барселона начала переговоры с представителями полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо пишет испанский интернет-портал Sport. Увеличить
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Каталонский клуб не прекращает попыток приобрести бразильского футболиста.

Контракт 24-летнего хавбека с «Ливерпулем» истекает в 2022 году. В текущем сезоне чемпионата Англии Коутиньо провёл 22 матча, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами. В «Ливерпуле» полузащитник играет на протяжении четырёх лет, куда в январе 2013 года он перебрался из «Интера».

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