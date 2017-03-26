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26 марта 2017, 12:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хесус Навас летом может покинуть «Манчестер Сити» и вернуться в «Севилью»

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас по окончании сезона может покинуть АПЛ, сообщает AS.

Контракт 31-летнего испанца с «горожанами» истекает летом и по информации издания продлевать его испанец не намерен.

Причиной этой является потеря места в стартовом составе команды из Манчестера. В текущем сезоне он вышел в АПЛ с первых минут лишь семь раз.

Наиболее вероятным клубом для продолжения карьеры Наваса является «Севилья», за которую он выступал с 2003 по 2013 год.

Предполагается, что Хесус вернётся в родной клуб, а его сын пойдёт в школу в городе Лос-Паласиос-и-Вильяфранка, где родился футболист.

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