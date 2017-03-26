Хесус Навас летом может покинуть «Манчестер Сити» и вернуться в «Севилью»

Контракт 31-летнего испанца с «горожанами» истекает летом и по информации издания продлевать его испанец не намерен.



Причиной этой является потеря места в стартовом составе команды из Манчестера. В текущем сезоне он вышел в АПЛ с первых минут лишь семь раз.



Наиболее вероятным клубом для продолжения карьеры Наваса является «Севилья», за которую он выступал с 2003 по 2013 год.



Предполагается, что Хесус вернётся в родной клуб, а его сын пойдёт в школу в городе Лос-Паласиос-и-Вильяфранка, где родился футболист.