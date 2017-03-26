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26 марта 2017, 1:40 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Кроос: Я люблю играть против сильнейших

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос не планирует в ближайшее время переезжать в США или Китай.

«Я хочу провести еще несколько лет на высочайшем уровне. Китай и MLS — это не те турниры, в которых я бы хотел себя попробовать. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то рано или поздно все равно придется обыграть «Барселону» или «Баварию». Мне всегда нравились такие вызовы, потому что я люблю играть против сильнейших, — цитирует Крооса Faz Sport.

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