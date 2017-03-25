Дубль Джеррарда помог «Ливерпулю» обыграть «Реал» (Мадрид) в матче легенд двух клубов

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Встреча, прошедшая в субботу на домашнем стадионе «Ливерпуля», завершилась победой хозяев со счетом 4:3. В составе победителей дубль на свой счет записал Стивен Джеррард (24-я и 78-я минуты), бывший капитаном «красных» на протяжении долгих лет. Еще по мячу забили Джон Олдридж (49) и Робби Фаулер (66, с пенальти). У «Реала» отличились Эдвин Конго (80), Фернандо Морьентес (81) и Рубен де ла Ред (90).

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, затем стал игроком клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «красных» хавбек стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы), дважды завоевывал Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии, трижды побеждал в Кубке английской лиги. Также на его счету более 100 матчей в составе сборной Англии, за которую он выступал в 2000—2014 годах.

Спустя два месяца после объявления о завершении карьеры (в ноябре 2016 года) Джеррард вернулся в «Ливерпуль» и занял должность тренера академии клуба.