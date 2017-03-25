Исламхан заявил готовности перейти и поиграть в европейском клубе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Завтра нас ожидает сложная игра. Как говорит тренер, нам надо выйти на поле и показать свои возможности. Игра покажет.

— Армянские специалисты помнят Вас по играм «Кайрата» с «Алашкертом» в квалификации Лиги Европы, и тогда Вы проявили себя как лидер команды. Хотелось бы узнать, какие впечатления у Вас остались от того противостояния, и, учитывая ваш игровой потенциал, почему до сих не удается перейти в хороший европейский клуб?

— Спасибо, приятно с вашей стороны слышать ваше мнение о нашей игре. Помню те игры с «Алашкертом», дома выиграли 3:0, в Ереване проиграли 1:2. У вас была хорошая команда, техничная, если не ошибаюсь, молодая. Что касается клуба, то меня есть контракт с «Кайратом», но если будет интересное предложение от европейских команд, то почему не пойти, не поиграть? Пока нет предложения, которое могло бы меня заинтересовать.

— Несколько дней назад проиграли сборной Кипра, а поражение всегда плохо сказывается на команде с моральной точки зрения. В каком состоянии сейчас команда?

— Да, проиграли, обидно, но уже столько дней прошло, все готовы. Хотим завтра показать хорошую игру, пора радовать наших болельщиков. Все что от нас требуется, все будем делать. В команде все хорошо.

Ранее тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал план на игру с Арменией, а также объяснил отсутствие в национальной команде Александра Меркеля. Сам матч состоится 26 марта в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны.