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25 марта 2017, 21:34 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Исламхан заявил готовности перейти и поиграть в европейском клубе

Капитан сборной Казахстана по футболу и алматинского «Кайрата» Бауыржан Исламхан поделился мнением о предстоящем отборочном матче ЧМ-2018 с командой Армении, а также прокомментировал вероятность продолжения карьеры в европейском клубе.

Капитан сборной Казахстана также поделился мнением об игре с Арменией. Увеличить
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— Завтра нас ожидает сложная игра. Как говорит тренер, нам надо выйти на поле и показать свои возможности. Игра покажет.

— Армянские специалисты помнят Вас по играм «Кайрата» с «Алашкертом» в квалификации Лиги Европы, и тогда Вы проявили себя как лидер команды. Хотелось бы узнать, какие впечатления у Вас остались от того противостояния, и, учитывая ваш игровой потенциал, почему до сих не удается перейти в хороший европейский клуб?
— Спасибо, приятно с вашей стороны слышать ваше мнение о нашей игре. Помню те игры с «Алашкертом», дома выиграли 3:0, в Ереване проиграли 1:2. У вас была хорошая команда, техничная, если не ошибаюсь, молодая. Что касается клуба, то меня есть контракт с «Кайратом», но если будет интересное предложение от европейских команд, то почему не пойти, не поиграть? Пока нет предложения, которое могло бы меня заинтересовать.

— Несколько дней назад проиграли сборной Кипра, а поражение всегда плохо сказывается на команде с моральной точки зрения. В каком состоянии сейчас команда?

— Да, проиграли, обидно, но уже столько дней прошло, все готовы. Хотим завтра показать хорошую игру, пора радовать наших болельщиков. Все что от нас требуется, все будем делать. В команде все хорошо.

Ранее тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал план на игру с Арменией, а также объяснил отсутствие в национальной команде Александра Меркеля. Сам матч состоится 26 марта в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны.

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