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25 марта 2017, 18:35 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Футболист сборной Армении пополнит «Алтай»

Бывший защитник ереванского «Арарата» Сергей Авагимян продолжит карьеру в Казахстане.

Бывший защитник ереванского Арарата Сергей Авагимян продолжит карьеру в Казахстане. Увеличить
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По данным ArmFootball.com, футболист будет играть за ФК «Алтай». Авагимян подпишет соглашение с новым клубом в понедельник.

Напомним, что Сергей Авагимян в составе сборной Армении принял участие в товарищеском матче против Сальвадора.

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