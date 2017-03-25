Футболист сборной Армении пополнит «Алтай»
Бывший защитник ереванского «Арарата» Сергей Авагимян продолжит карьеру в Казахстане.
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По данным ArmFootball.com, футболист будет играть за ФК «Алтай». Авагимян подпишет соглашение с новым клубом в понедельник.
Напомним, что Сергей Авагимян в составе сборной Армении принял участие в товарищеском матче против Сальвадора.
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