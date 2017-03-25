«Реал» предложил Иско новый шестилетний контракт

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Текущее соглашение 24-летнего хавбека заканчивается в июне 2018 года, и клуб предложил испанцу новый контракт, срок которого будет рассчитан до лета 2024 года. При этом, по данным источника, заработная плата Иско по новому соглашению будет составлять € 6 млн в год.



В последнее время в испанских СМИ активно муссируется тема возможного перехода Иско в «Барселону», но сам игрок эту информацию опроверг.

В нынешнем сезоне Иско сыграл в 22 матчах (13 в стартовом составе) Примеры, забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи.