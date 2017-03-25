Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29201765/
25 марта 2017, 17:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» предложил Иско новый шестилетний контракт

«Реал» сделал полузащитнику Иско предложение о продлении контракта сроком на шесть лет, сообщает Marca.

Реал сделал полузащитнику <span class=error>Иско</span> предложение о продлении контракта сроком на шесть лет сообщает Marca. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Текущее соглашение 24-летнего хавбека заканчивается в июне 2018 года, и клуб предложил испанцу новый контракт, срок которого будет рассчитан до лета 2024 года. При этом, по данным источника, заработная плата Иско по новому соглашению будет составлять € 6 млн в год.

В последнее время в испанских СМИ активно муссируется тема возможного перехода Иско в «Барселону», но сам игрок эту информацию опроверг.

В нынешнем сезоне Иско сыграл в 22 матчах (13 в стартовом составе) Примеры, забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!