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25 марта 2017, 17:22 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» назовет строящийся стадион на базе клуба в честь Кройфа

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Новый стадион на базе испанского футбольного клуба «Барселона» будет назван в честь трехкратного обладателя «Золотого мяча» бывшего голландского нападающего Йохана Кройфа. Об этом сообщил президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, говорится на официальном сайте клуба.

Сообщается, что в будущем возле домашней арены «Барселоны» «Камп Ноу» появится скульптура Кройфа. Также в клубном музее будет выделен отдельный зал, посвященный голландцу, в котором появятся такие экспонаты, как «Золотой мяч» и игровая форма Кройфа. Семья и клуб попросили властей города назвать в честь Кройфа улицу, сквер или здание недалеко от стадиона.

Кройф скончался в Барселоне в марте 2016 года в возрасте 68 лет от рака.

Голландец является одним из самых титулованных голландских футболистов. Выступая за «Аякс», а затем за «Барселону», он трижды становился обладателем «Золотого мяча». С «Аяксом» трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов, а в 1974 году помог «Барселоне» впервые за 15 лет одержать победу в чемпионате Испании. В составе сборной Нидерландов Кройф стал серебряным призером чемпионата мира 1974 года и бронзовым призером чемпионата Европы (1976).

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