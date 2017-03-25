Смертин: Побаивался Моуринью, когда играл в «Челси»
Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин сообщил, что побаивался главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, под руководством которого работал в лондонском клубе с 2004 по 2006 год.
«Мне кажется, тренера нужно немножко бояться. Мне вот как тренер очень нравился Жозе Моуринью. Признаться, я его побаивался. Мне кажется, вот такой страх в
У каждого тренера свой подход. Многие юмор подключают, чтобы некоторые ситуации разрядить. На Западе я заметил другой метод — тренер встаёт с тобой на один уровень, и ты можешь с ним пошутить. Например, тренер французского “Бордо” Эли Боп вообще просил к нему обращаться на “ты”. И я, наверное, единственный, кто не мог тогда перестроиться», — цитирует Смертина Welcome2018.
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