«Барселона» опровергла информацию о переговорах с Вальверде

Кроме того, клуб опровергает, а том, что секретарь каталонцев Роберт Фернандес контактировал в последние дни со специалистом по поводу будущей работы в «Барсе».

Ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы рассматривают Вальверде в качестве замены Луису Энрике, который покинет сине-гранатовых летом. В начале этого месяца президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб не намерен раскрывать имя нового главного тренера команды до 1 июля, когда закончится контракт Энрике. Тем самым руководство хочет, чтобы команда спокойно завершила этот сезон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">? Comunicat del FC Barcelona ⬇️ <a href="https://t.co/n2UwVq5clx">pic.twitter.com/n2UwVq5clx</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/845381656982802432">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>