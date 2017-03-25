«Барселона» опровергла информацию о переговорах с Вальверде
Пресс-служба «Барселоны» опубликовала официальное заявление, в котором говориться, что клуб категорически опровергает информацию о запросе разрешения на ведение переговоров с главным тренером «Атлетика» Эрнесто Вальверде.
Кроме того, клуб опровергает, а том, что секретарь каталонцев Роберт Фернандес контактировал в последние дни со специалистом по поводу будущей работы в «Барсе».
Ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы рассматривают Вальверде в качестве замены Луису Энрике, который покинет
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