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25 марта 2017, 0:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» опровергла информацию о переговорах с Вальверде

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала официальное заявление, в котором говориться, что клуб категорически опровергает информацию о запросе разрешения на ведение переговоров с главным тренером «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Кроме того, клуб опровергает, а том, что секретарь каталонцев Роберт Фернандес контактировал в последние дни со специалистом по поводу будущей работы в «Барсе».

Ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы рассматривают Вальверде в качестве замены Луису Энрике, который покинет сине-гранатовых летом. В начале этого месяца президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб не намерен раскрывать имя нового главного тренера команды до 1 июля, когда закончится контракт Энрике. Тем самым руководство хочет, чтобы команда спокойно завершила этот сезон.

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