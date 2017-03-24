Донован во второй раз завершил карьеру

Игрок уже во второй раз вешает бутсы на гвоздь. В первый раз он объявил о том, что завязал с футболом, в 2014 году, но в сентябре 2016-го вернулся в «Гэлакси». В прошлом сезоне Донован провел девять матчей, в которых забил один мяч.

Отметим, Донован является рекордсменом сборной США. Он провел больше всего матчей в составе команды — 156, а также забил больше всего мячей — 57.