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24 марта 2017, 22:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Донован во второй раз завершил карьеру

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Лэндон Донован завершил свою карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок уже во второй раз вешает бутсы на гвоздь. В первый раз он объявил о том, что завязал с футболом, в 2014 году, но в сентябре 2016-го вернулся в «Гэлакси». В прошлом сезоне Донован провел девять матчей, в которых забил один мяч.

Отметим, Донован является рекордсменом сборной США. Он провел больше всего матчей в составе команды — 156, а также забил больше всего мячей — 57.
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