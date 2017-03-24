Снежная буря сорвала матч в Исландии
Матч Кубка исландской лиги между командами «Фрам» и «Брейдаблик» был прерван
из-за сильной снежной бури. Участники встречи пытались продолжать игру, но им пришлось покинуть поле на 70-й минуте.
Большинство футболистов сразу отправились в раздевалки при счёте 1:0 в пользу «Брейдаблика», однако некоторые пытались переждать непогоду на скамейке запасных. Вратарь «Фрама» опубликовал видео стихии в своём «твиттере».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter