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24 марта 2017, 22:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Снежная буря сорвала матч в Исландии

Матч Кубка исландской лиги между командами «Фрам» и «Брейдаблик» был прерван из-за сильной снежной бури. Участники встречи пытались продолжать игру, но им пришлось покинуть поле на 70-й минуте.

Большинство футболистов сразу отправились в раздевалки при счёте 1:0 в пользу «Брейдаблика», однако некоторые пытались переждать непогоду на скамейке запасных. Вратарь «Фрама» опубликовал видео стихии в своём «твиттере».
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