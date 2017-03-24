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24 марта 2017, 21:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Де Росси согласился на понижение зарплаты в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси согласовал новый двухлетний контракт с клубом, сообщает Sky Sport Italia.

По новому соглашению он будет получать 2,5 миллиона евро за сезон. Действующий договор между сторонами истекает летом этого года.

33-летний игрок пошел на значительное понижение своего оклада. Сейчас он получает в римском клубе 6 миллионов евро за сезон. В составе «Ромы» Де Росси выступает с 2002 года. Итальянец в этом сезоне принял участие в 33-х матчах «волков» во всех турнирах, в которых забил один мяч.

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