Де Росси согласился на понижение зарплаты в «Роме»

По новому соглашению он будет получать 2,5 миллиона евро за сезон. Действующий договор между сторонами истекает летом этого года.

33-летний игрок пошел на значительное понижение своего оклада. Сейчас он получает в римском клубе 6 миллионов евро за сезон. В составе «Ромы» Де Росси выступает с 2002 года. Итальянец в этом сезоне принял участие в 33-х матчах «волков» во всех турнирах, в которых забил один мяч.