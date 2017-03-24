В Луцке Тимощука хотят лишить звания почётного гражданина города

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«На востоке Украины продолжается война. Ежедневно там погибают наши ребята, ломаются чьи-то судьбы, матери хоронят сыновей! Едва ли не каждую неделю прощаются с воинами и на Волыни. Сомнения в том, против кого воюет наше государство, отсутствуют: без Российской Федерации конфликт был бы давно локализован и прекращён. Во время войны с Россией аморально вести любые отношения с врагом.



Воспитанник волынского футбола Анатолий Тимощук, несомненно, долгое время прославлял наш край и страну в мире. Но его решение работать тренером ФК «Зенит», владельцем которого является российская государственная корпорация «Газпром», вызвало в городе возмущение. Общественность, и не только футбольная, возмущается таким поступком Анатолия.

Настаиваем на отмене решения горсовета от 18 июня 2008 о присвоении звания «Почётный гражданин города Луцк» и лишении А. Тимощука этого высокого звания!", — говорится в заявлении, сопровождающем петицию.