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24 марта 2017, 19:24 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала близок к продлению контракта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, в ходе переговоров стороны уладили разногласия по поводу имиджевых прав и готовы в скором времени подписать соглашение. Новый контракт будет действовать до лета 2021 года. Зарплата игрока составит 7,5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 23-летний Пауло Дибала провел 32 матча за «Ювентус» и забил 14 мячей при семи голевых передачах.

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