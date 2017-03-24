«Днепр» может быть отправлен в первую лигу за долги после 24 мая

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Как информирует «Футбол 24», ФИФА дала «Днепру» 90 дней на то, чтобы клуб рассчитался с агентом бывшего тренера команды Хуанде Рамоса, Хинесом Карвахалем Сельером. Решение об этом поступило в клуб 23 февраля, следовательно дедлайн для расчета — 24 мая включительно.

Таким образом, С 25 мая «Днепр» могут перевести в первую лигу в случае неуплаты долга — это произойдет автоматически в случае обращения юриста агента в ФИФА.

Долг «Днепра» перед Хинесом Карвахалем Сельером по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне составляет 550 тысяч евро.