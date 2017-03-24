Венгер намерен остаться в «Арсенале» и пригласить в команду Ляказетта, Толиссо и Сидибе
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.
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Как сообщает L’Equipe, подтверждая более ранние сообщения британских СМИ, Венгер продлит контракт с «Арсеналом», который истекает в конце нынешнего сезона. Кроме того, французский специалист намерен усилить команду.
Тренер намерен пригласить в «Арсенал» нападающего Александра Ляказетта и полузащитника Корентена Толиссо, выступающего за «Лион», а также защитника «Монако» Джибриля Сидибе. Главной трансферной целью считается Ляказетт, за которого «Арсенал» готов отдать 60 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний Александр Ляказетт провел 35 матчей за «Лион» и забил 29 мячей при четырех голевых передачах.
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