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24 марта 2017, 18:40 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Венгер намерен остаться в «Арсенале» и пригласить в команду Ляказетта, Толиссо и Сидибе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.

Главный тренер лондонского Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ. Увеличить
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Как сообщает L’Equipe, подтверждая более ранние сообщения британских СМИ, Венгер продлит контракт с «Арсеналом», который истекает в конце нынешнего сезона. Кроме того, французский специалист намерен усилить команду.

Тренер намерен пригласить в «Арсенал» нападающего Александра Ляказетта и полузащитника Корентена Толиссо, выступающего за «Лион», а также защитника «Монако» Джибриля Сидибе. Главной трансферной целью считается Ляказетт, за которого «Арсенал» готов отдать 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний Александр Ляказетт провел 35 матчей за «Лион» и забил 29 мячей при четырех голевых передачах.

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