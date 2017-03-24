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24 марта 2017, 18:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Тренер «Челси» Конте отказался от предложения Абрамовича приобрести Неймара

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался от предложения владельца лондонского футбольного клуба российского бизнесмена Романа Абрамовича приобрести в команду нападающего испанской «Барселоны» Неймара, сообщает goal.com со ссылкой на Tuttosport.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> отказался от предложения владельца лондонского футбольного клуба российского бизнесмена Романа Абрамовича приобрести в команду нападающего испанской Барселоны <span class=error>Неймара</span> сообщает <span class=error>goal</span>.com со ссылкой на Tuttosport. Увеличить
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Конте возглавил «Челси» перед началом нынешнего сезона и на данном этапе имеет хорошие шансы на то, чтобы выиграть с лондонцами чемпионат Англии — после 28 матчей его команда лидирует с 10-очковым отрывом от второго места.

Согласно слухам в СМИ, итальянца хочет переманить к себе миланский «Интер». По информации итальянской газеты, Абрамович, чтобы удержать в клубе Конте, договорился с «Барселоной» о приобретении Неймара за 155,5 миллиона фунтов, однако Конте заявил, что не нуждается в переходе игрока.

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