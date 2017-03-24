Тренер «Челси» Конте отказался от предложения Абрамовича приобрести Неймара
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался от предложения владельца лондонского футбольного клуба российского бизнесмена Романа Абрамовича приобрести в команду нападающего испанской «Барселоны» Неймара, сообщает goal.com со ссылкой на Tuttosport.
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Конте возглавил «Челси» перед началом нынешнего сезона и на данном этапе имеет хорошие шансы на то, чтобы выиграть с лондонцами чемпионат Англии — после 28 матчей его команда лидирует с 10-очковым отрывом от второго места.
Согласно слухам в СМИ, итальянца хочет переманить к себе миланский «Интер». По информации итальянской газеты, Абрамович, чтобы удержать в клубе Конте, договорился с «Барселоной» о приобретении Неймара за 155,5 миллиона фунтов, однако Конте заявил, что не нуждается в переходе игрока.
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