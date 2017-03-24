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24 марта 2017, 17:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Манчестер Сити» готов удовлетворить финансовые требования Доннаруммы

Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой настаивает на усилении вратарской линии.

Как сообщает Corriere dello Sport, английский клуб заинтересован в услугах голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, который пока не может договориться с «россонери» о продлении контракта.

Отмечается, что наставник «горожан» хочет, чтобы клуб любой ценой пригласил игрока сборной Италии. Руководство «Сити», в свою очередь, готово пойти на условия «Милана», а также предложить 18-летнему футболисту контракт с зарплатой в 5 млн евро за сезон.

В нынешнем сезоне Доннарумма сыграл во всех турнирах 32 матча, пропустил 36 мячей и в десяти матчах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает голкипера в 20 млн евро, а его контракт с «Миланом» истекает летом 2018 года.

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