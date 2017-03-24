«Тоттенхэм» получил разрешение на проведение матчей на «Уэмбли» в следующем сезоне
«Тоттенхэм» договорился об аренде стадиона «Уэмбли» для проведения домашних матчей в следующем сезоне, сообщает Sky Sports.
Заявка лондонского клуба на проведение 27 матчей на полную вместимость в 90 тысяч зрителей была одобрена. Отмечается, что встреча по этому вопросу длилась 3 часа и 32 минуты.
«Тоттенхэм» принял решение переехать на новую арену в связи с расширением арены «Уайт Харт Лэйн» до 61 тысячи человек. Открытие обновленной арены запланировано на лето 2018 года.
Напомним, в этом году «шпоры» уже проводила на «Уэмбли» матчи Лиги чемпионов.
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