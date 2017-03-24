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24 марта 2017, 15:55 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Ральф Хазенхюттль: Потеря Вернера в такой фазе равнозначна катастрофе

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль очень расстроен травмой нападающего команды Тимо Вернера.

Игрок получил повреждение подколенного сухожилия в дебютном для себя матче за сборную Германии. Немцы встречались в товарищеской игре с национальной командой Англии и победили со счётом 1:0. Предполагается, что футболист выбыл из строя на две недели.

«Потеря игрока уровня Вернера в такой фазе равнозначна катастрофе. Он не сможет принять участие в матчах с «Дармштадт 98″, «Майнцем» и «Байером». Так что в нападении нам придётся нелегко», — цитирует Хазенхюттля интернет-портал Goal.

Вернер в 24 матчах чемпионата Германии забил 14 голов и занимает четвёртую строчку в списке бомбардиров.

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Новости Зарубежного футбола

Лучший бомбардир «РБ Лейпциг» Вернер выбыл по крайней мере на две недели

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, дебютировавший в сборной Германии в товарищеском матче с командой Англии (1:0), выбыл из строя из-за травмы. В прошедшей встрече 21-летний форвард получил повреждение подколенного сухожилия и пропустит предстоящую в воскресенье игру отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Азербайджана.
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