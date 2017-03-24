Ральф Хазенхюттль: Потеря Вернера в такой фазе равнозначна катастрофе

Игрок получил повреждение подколенного сухожилия в дебютном для себя матче за сборную Германии. Немцы встречались в товарищеской игре с национальной командой Англии и победили со счётом 1:0. Предполагается, что футболист выбыл из строя на две недели.

«Потеря игрока уровня Вернера в такой фазе равнозначна катастрофе. Он не сможет принять участие в матчах с «Дармштадт 98″, «Майнцем» и «Байером». Так что в нападении нам придётся нелегко», — цитирует Хазенхюттля интернет-портал Goal.

Вернер в 24 матчах чемпионата Германии забил 14 голов и занимает четвёртую строчку в списке бомбардиров.