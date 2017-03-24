Мхитарян признан лучшим игроком Армении 2016 года
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Армении по итогам 2016 года.
Как сообщает сайт федерации футбола Армении, на втором месте оказался полузащитник «Ксанти» Маркос Пиззелли, на третьей позиции — нападающий «Маритиму» Геворг Казарян.
«Спасибо всем моим поклонникам. Я буду продолжать делать всё возможное, чтобы представить Армению миру», — написал Мхитарян в «Твиттере».
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