Тотти: Если после окончания карьеры не стану тренером, займусь поисками талантов

«Я много думал о том, чем буду заниматься, ведь футбол — это моя жизнь. Мне нравится играть, обидно, что я не могу делать это как 5−10 лет назад. Но я уважаю решение тренера. Возможно, если бы я поехал в Китай, я бы смог продолжить (улыбается).



Я уже всё решил, но не хочу говорить, вдруг я передумаю. Может, я буду ещё играть или стану тренером, но точно не буду сидеть за письменным столом. В противном случае я оставлю всё и начну выискивать таланты», — цитирует Тотти Football Italia.