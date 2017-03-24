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24 марта 2017, 15:20 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Тотти: Если после окончания карьеры не стану тренером, займусь поисками талантов

Нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти определился со своим будущим, но чем конкретно займётся после окончания карьеры — не говорит. Договор 40-летнего футболиста с римлянами истекает летом этого года.

«Я много думал о том, чем буду заниматься, ведь футбол — это моя жизнь. Мне нравится играть, обидно, что я не могу делать это как 5−10 лет назад. Но я уважаю решение тренера. Возможно, если бы я поехал в Китай, я бы смог продолжить (улыбается).

Я уже всё решил, но не хочу говорить, вдруг я передумаю. Может, я буду ещё играть или стану тренером, но точно не буду сидеть за письменным столом. В противном случае я оставлю всё и начну выискивать таланты», — цитирует Тотти Football Italia.

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