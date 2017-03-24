Гвардиола заинтересован в услугах Колашинаца

Согласно информации источника, агент футболиста Гордон Стипич на этой неделе вылетел в Англию, чтобы встретиться с Гвардиолой.



Руководство и тренерский штаб гельзенкирхенского клуба в свою очередь не хотят расставаться с Колашинацем и пытаются добиться продления его контракта. Действующее соглашение Колашинаца с «Шальке-04» в силе до лета 2017 года.



По итогам 25 туров чемпионата Германии Колашинац принял участие в 20 матчах, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами.