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24 марта 2017, 14:59 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Гвардиола заинтересован в услугах Колашинаца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах защитника «Шальке-04» Зеада Колашинаца, сообщает Bild.

Согласно информации источника, агент футболиста Гордон Стипич на этой неделе вылетел в Англию, чтобы встретиться с Гвардиолой.

Руководство и тренерский штаб гельзенкирхенского клуба в свою очередь не хотят расставаться с Колашинацем и пытаются добиться продления его контракта. Действующее соглашение Колашинаца с «Шальке-04» в силе до лета 2017 года.

По итогам 25 туров чемпионата Германии Колашинац принял участие в 20 матчах, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами.

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